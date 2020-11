Coronavirus, Coldiretti: “Natale senza turismo costa 4,1 miliardi” (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

coldiretti : RT @RaiNews: I consumi fuori casa per colazioni, pranzi e cene sono stimati in calo del 48%. Una drastica riduzione dell’attività che - sot… - romatoday : Coronavirus, Coldiretti lancia l'allarme: nel Lazio calo di fatturato per 8 aziende su 10 - gieffegigi : RT @RaiNews: I consumi fuori casa per colazioni, pranzi e cene sono stimati in calo del 48%. Una drastica riduzione dell’attività che - sot… - RaiNews : I consumi fuori casa per colazioni, pranzi e cene sono stimati in calo del 48%. Una drastica riduzione dell’attivit… - PicenoTime : Covid, per Coldiretti crack da quasi 10 miliardi per cibo e vino con stop ristoranti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Coldiretti Coronavirus, Coldiretti lancia l'allarme: nel Lazio calo di fatturato per 8 aziende su 10 RomaToday In Basilicata in calo la produzione dell’olio. L’invito di Coldiretti: “Acquistiamo nei mercati lucani”

E’ del 14% il calo medio di produzione di olio extravergine quest’anno in Basilicata. E’ quanto fa sapere Coldiretti Basilicata sulla base dell’aggiornamento previsionale elaborato dall’Ismea e da Una ...

Vino: Coldiretti propone un piano straordinario di promozione del Made in Italy

In attesa della ripartenza post Covid la Coldiretti mette in cantiere progetti in grado di sostenere le imprese del settore vitivinicolo nella sfida dell’internazionalizzazione e propone un piano stra ...

E’ del 14% il calo medio di produzione di olio extravergine quest’anno in Basilicata. E’ quanto fa sapere Coldiretti Basilicata sulla base dell’aggiornamento previsionale elaborato dall’Ismea e da Una ...In attesa della ripartenza post Covid la Coldiretti mette in cantiere progetti in grado di sostenere le imprese del settore vitivinicolo nella sfida dell’internazionalizzazione e propone un piano stra ...