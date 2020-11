Coronavirus, che cos’è la «nebbia cognitiva» che colpisce il cervello (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo il Covid in una persona su 20 si sono registrati strascichi sulle capacità mentali, in molti casi in giovani tra i 18 e 49 anni anche colpiti lievemente dal virus Leggi su corriere (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo il Covid in una persona su 20 si sono registrati strascichi sulle capacità mentali, in molti casi in giovani tra i 18 e 49 anni anche colpiti lievemente dal virus

Quirinale : #coronavirus, #Mattarella: tutti operino nella stessa direzione senza polemiche scomposte. Siamo di fronte a un nem… - rtl1025 : ?? #Mattarella: 'Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà': questo modo di pensare si è infranto… - 6000sardine : 'Ero stravolto, dopo 10 minuti mi sono cambiato e sono ripartito' Questa è una foto che rappresenta migliaia di ope… - patrizietta63 : RT @Acidelius: Una legge in Danimarca che avrebbe dato alle autorità il potere di iniettare con la forza alle persone un vaccino per il cor… - Carantus : RT @Acidelius: Una legge in Danimarca che avrebbe dato alle autorità il potere di iniettare con la forza alle persone un vaccino per il cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus che Coronavirus, che cos’è la «nebbia cognitiva» che colpisce il cervello Corriere della Sera Enzo Grenno, presidente Asd Savona: «Solo, con la paura di non sconfiggere il Covid»

Si ritiene uno dei più fortunati Enzo Grenno, presidente della neonata Asd Savona Calcio, tra le tante persone che in queste settimane sono state colpite dal coronavirus, prima ricoverato in un ...

Tenta di rubare un'ambulanza, fermato dal personale del Suem

Portograuro, il mezzo di soccorso rientrava da un intervento per sospetto coronavirus. Il ladro è stato poi bloccato dai carabinieri PORTOGRUARO. Ha visto che gli operatori sanitari stavano per ...

Si ritiene uno dei più fortunati Enzo Grenno, presidente della neonata Asd Savona Calcio, tra le tante persone che in queste settimane sono state colpite dal coronavirus, prima ricoverato in un ...Portograuro, il mezzo di soccorso rientrava da un intervento per sospetto coronavirus. Il ladro è stato poi bloccato dai carabinieri PORTOGRUARO. Ha visto che gli operatori sanitari stavano per ...