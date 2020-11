Coronavirus, Calabria: trovato l’accordo con Emergency e (Di mercoledì 18 novembre 2020) Emergency e Protezione Civile hanno trovato un accordo per strutturare congiuntamente un piano d’intervento in Calabria. “Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringraziamo il Governo” è l’accordo che è stato raggiunto tra Emergency, l’Ong che fa capo a Gino Strada, e la Protezione Civile per “contribuire concretamente … L'articolo Coronavirus, Calabria: trovato l’accordo con Emergency e proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020)e Protezione Civile hannoun accordo per strutturare congiuntamente un piano d’intervento in. “Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringraziamo il Governo” è l’accordo che è stato raggiunto tra, l’Ong che fa capo a Gino Strada, e la Protezione Civile per “contribuire concretamente … L'articolol’accordo cone proviene da www.meteoweek.com.

