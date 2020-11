Coronavirus, Brusaferro: “Obiettivo Rt sotto il livello di uno per Natale” (Di mercoledì 18 novembre 2020) "L'Rt sta scendendo. E la sequenza è che prima si riduce l'indice di contagiosità, poi quello dei ricoveri e per ultimo, purtroppo, quello dei morti. In questi giorni stiamo validando l'impatto delle misure adottate a ottobre", dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità che in un'intervista a 'La Stampa. L'articolo Coronavirus, Brusaferro: “Obiettivo Rt sotto il livello di uno per Natale” . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 novembre 2020) "L'Rt sta scendendo. E la sequenza è che prima si riduce l'indice di contagiosità, poi quello dei ricoveri e per ultimo, purtroppo, quello dei morti. In questi giorni stiamo validando l'impatto delle misure adottate a ottobre", dice Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità che in un'intervista a 'La Stampa. L'articolo: “Obiettivo Rtildi uno per Natale” .

