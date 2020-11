Coronavirus, bollettino del 18 novembre: record di casi e vittime in Sicilia, superati i 1000 morti. Rallenta la curva in Italia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Crescono i contagi di Coronavirus in Sicilia, sono 1.837 i casi delle ultime 24 ore : record assoluto, e con circa 1300 tamponi in meno rispetto a ieri (9479 in tutto). Il tasso di positività schizza... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 18 novembre 2020) Crescono i contagi diin, sono 1.837 idelle ultime 24 ore :assoluto, e con circa 1300 tamponi in meno rispetto a ieri (9479 in tutto). Il tasso di positività schizza...

