Coronavirus, Azzolina tira dritto sulla scuola: «Le lezioni? Riprenderanno, non so ancora quando» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) La scuola, secondo la ministra Lucia Azzolina, prima o poi riprenderà. Il punto è che non si sa quando. «Non mi sento di dare una data, sono settimane delicate, spero che con tutte le chiusure si possa rallentare la curva e pensare ad un ritorno graduale a scuola», ha detto durante un’intervista a Rtl stamattina, 18 novembre. Dopo la chiusura di scuole superiori oltre a una parte delle scuole medie, a inizio novembre a causa della diffusione dei contagi da Coronavirus, Azzolina ha spiegato che sarà «veramente soddisfatta quando tutti i ragazzi, soprattutto quelli delle superiori, potranno tornare in classe». Come fanno Francia e Germania ad organizzare il lockdown senza chiudere le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020), ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) La, secondo la ministra Lucia, prima o poi riprenderà. Il punto è che non si sa. «Non mi sento di dare una data, sono settimane delicate, spero che con tutte le chiusure si possa rallentare la curva e pensare ad un ritorno graduale a», ha detto durante un’intervista a Rtl stamattina, 18 novembre. Dopo la chiusura di scuole superiori oltre a una parte delle scuole medie, a inizio novembre a causa della diffusione dei contagi daha spiegato che sarà «veramente soddisfattatutti i ragazzi, soprattutto quelli delle superiori, potranno tornare in classe». Come fanno Francia e Germania ad organizzare il lockdown senza chiudere le ...

