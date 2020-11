Coronavirus, Arcuri: “In Italia impegno per contrasto che non ha pari nel mondo” (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Sono passati 7 mesi oggi abbiamo produzione completamente autosufficiente di dispositivi di protezione individuali e non ne acquistiamo piu’ all’estero, abbiamo aumentato posti letto e facciamo piu’ di 200mila tamponi al giorno e malgrado impeto dell’epidemia abbiamo 3.400 italiani ricoverati in terapia intensiva questo e’ successo grazie a contributo di tutti e sforzo straordinario che non ha pari in nessun altro paese del mondo. Siamo stati efficaci nel contrasto della pandemia malgrado caratteristiche nostro sistema e lungaggine nostre procedure decisionali”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri nel corso dell’assemblea Anci 2020. “Sarebbe bello che tutti gli italiani avessero la stessa narrazione della storia”, ha concluso. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Arcuri: “In Italia impegno per contrasto che non ha pari nel mondo” Covid, Crisanti: “La curva non cala abbastanza, implementare le restrizioni” Nuova Zelanda, poliziotte col velo nel paese più inclusivo del mondo Tg Lazio, edizione del 18 novembre 2020 VIDEO | Starbynary: “Dopo la Divina Commedia metal faremo I promessi sposi” Cucchi, Tomasone davanti al giudice: “Era magro e tossicodipendente, ma non mi parlarono di percosse” Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Sono passati 7 mesi oggi abbiamo produzione completamente autosufficiente di dispositivi di protezione individuali e non ne acquistiamo piu’ all’estero, abbiamo aumentato posti letto e facciamo piu’ di 200mila tamponi al giorno e malgrado impeto dell’epidemia abbiamo 3.400 italiani ricoverati in terapia intensiva questo e’ successo grazie a contributo di tutti e sforzo straordinario che non ha pari in nessun altro paese del mondo. Siamo stati efficaci nel contrasto della pandemia malgrado caratteristiche nostro sistema e lungaggine nostre procedure decisionali”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri nel corso dell’assemblea Anci 2020. “Sarebbe bello che tutti gli italiani avessero la stessa narrazione della storia”, ha concluso. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Arcuri: “In Italia impegno per contrasto che non ha pari nel mondo” Covid, Crisanti: “La curva non cala abbastanza, implementare le restrizioni” Nuova Zelanda, poliziotte col velo nel paese più inclusivo del mondo Tg Lazio, edizione del 18 novembre 2020 VIDEO | Starbynary: “Dopo la Divina Commedia metal faremo I promessi sposi” Cucchi, Tomasone davanti al giudice: “Era magro e tossicodipendente, ma non mi parlarono di percosse”

