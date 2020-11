Coronavirus: Arcuri a regioni, predisporre strutture per conservare e somministrare vaccini (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Le regioni devono iniziare a lavorare sul piano vaccino anti-Covid, iniziando già ora a individuare le strutture più idonee. Le comunicazioni, puntuali, dovranno essere inviate entro il 23 novembre. E' quanto chiede ai governatori il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, in una comunicazione inviata ai governatori e in possesso dell'Adnkronos. "Al fine di definire il piano di fattibilità di questa prima fase di somministrazione - si legge nel testo - è necessario che le regioni da Voi presiedute individuino, in ogni provincia, idonee strutture capaci di rispettare i vincoli sovraesposti quanto alle caratteristiche di consegna, di conservazione e di somministrazione". Entro il 23 novembre le regioni devono comunicare "per ogni provincia, il numero e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Ledevono iniziare a lavorare sul piano vaccino anti-Covid, iniziando già ora a individuare lepiù idonee. Le comunicazioni, puntuali, dovranno essere inviate entro il 23 novembre. E' quanto chiede ai governatori il commissario per l'emergenza Domenico, in una comunicazione inviata ai governatori e in possesso dell'Adnkronos. "Al fine di definire il piano di fattibilità di questa prima fase di somministrazione - si legge nel testo - è necessario che leda Voi presiedute individuino, in ogni provincia, idoneecapaci di rispettare i vincoli sovraesposti quanto alle caratteristiche di consegna, di conservazione e di somministrazione". Entro il 23 novembre ledevono comunicare "per ogni provincia, il numero e ...

RaiNews : 'Quello che siamo riusciti a fare in Italia non ha pari in nessun altro paese del mondo', ha detto il commissario s… - fattoquotidiano : Coronavirus, sarà Arcuri il responsabile della distribuzione del vaccino anti-Covid in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Arcuri: 'Non c'è pressione sulle terapie intensive' #domenicoarcuri - TV7Benevento : Coronavirus: Arcuri a regioni, predisporre strutture per conservare e somministrare vaccini... - zazoomblog : Coronavirus: piano vaccini Arcuri a fine gennaio 34 mln dosi prima ospedali e Rsa - #Coronavirus: #piano #vaccini… -