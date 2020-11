Coronavirus: Arcuri a regioni, predisporre strutture per conservare e somministrare vaccini (Di mercoledì 18 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) su Notizie.it.

RaiNews : 'Quello che siamo riusciti a fare in Italia non ha pari in nessun altro paese del mondo', ha detto il commissario s… - fattoquotidiano : Coronavirus, sarà Arcuri il responsabile della distribuzione del vaccino anti-Covid in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Arcuri: 'Non c'è pressione sulle terapie intensive' #domenicoarcuri - TV7Benevento : Coronavirus: Arcuri a regioni, predisporre strutture per conservare e somministrare vaccini... - zazoomblog : Coronavirus: piano vaccini Arcuri a fine gennaio 34 mln dosi prima ospedali e Rsa - #Coronavirus: #piano #vaccini… -