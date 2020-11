Coronavirus, aggiornamento 18 novembre, 75 decessi e 3.657 nuovi casi (3.227 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono 3.657, di cui 430 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania su 23.479 tamponi eseguiti: la percentuale dei contagi sui test scende al 15,5 per cento, in calo rispetto agli ultimi due ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono 3.657, di cui 430 sintomatici, ipositivi al Covid in Campania su 23.479 tamponi eseguiti: la percentuale dei contagi sui test scende al 15,5 per cento, in calo rispetto agli ultimi due ...

