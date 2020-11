Coronavirus, a Reggio Emilia morta una ragazza di 21 anni (Di mercoledì 18 novembre 2020) REGGIO EMILIA – C’e’ anche una ragazza di 21 anni, residente a Luzzara, tra le nove nuove vittime del covid 19 registrate oggi in provincia di Reggio Emilia. I nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sono 273 con 13 ricoveri in terapia non intensiva (336 il totale compresi gli alloggiati negli alberghi) e 2 in terapia intensiva (il totale dei posti occupati sale a 28). Le altre persone decedute sono tre donne di 98, 86 e 76 anni, e cinque uomini: un 91enne, due 88enni anni, un 82enne e un 79enne. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) REGGIO EMILIA – C’e’ anche una ragazza di 21 anni, residente a Luzzara, tra le nove nuove vittime del covid 19 registrate oggi in provincia di Reggio Emilia. I nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sono 273 con 13 ricoveri in terapia non intensiva (336 il totale compresi gli alloggiati negli alberghi) e 2 in terapia intensiva (il totale dei posti occupati sale a 28). Le altre persone decedute sono tre donne di 98, 86 e 76 anni, e cinque uomini: un 91enne, due 88enni anni, un 82enne e un 79enne.

