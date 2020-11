Coronavirus | a Palermo sfondato il muro dei seimila contagiati | 9 ogni mille abitanti

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Aci sono oltre 5.500 persone con il: +1.300 in sei giorni 16 novembre 2020, in Sicilia 668 guariti e pochi ricoveri: 1.698 i nuovi casi, 39 morti 17 novembre 2020 Il ...

fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo: 14 tra medici e infermieri positivi nelle… - antondepierro : RT @antondepierro: 'I veri disabili sono proprio alcuni politici'.Lo affermo a Palermo,durante il mio intervento a un convegno sulla #disab… - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 9.479 tamponi: 1.837 nuovi contagiati, Più di mille morti dall'inizio della pandemia [di Gi… - PalermoToday : Tamponi nelle scuole, l'Asp rende noto il calendario: ecco gli istituti coinvolti - PalermoToday : Covid, in Sicilia superate le mille vittime: record di nuovi casi, 20% il tasso di positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Palermo

Marsala News - Trapani, Marsala, Alcamo, Mazara sono le città maggiormente colpite dal coronavirus in provincia. Situazione allarmante anche nelle province di Palermo e Catania. I positivi in Sicilia ...Marsala News - Trapani, Marsala, Alcamo, Mazara sono le città maggiormente colpite dal coronavirus in provincia. Situazione allarmante anche nelle province di Palermo e Catania. I positivi in Sicilia ...