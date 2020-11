Coronavirus, a Novara minacce ai pediatri da parte dei genitori (Di mercoledì 18 novembre 2020) Foto di repertorio minacce, insulti e intimidazioni da parte di genitori: dopo essere stati 'eroi' i pediatri novaresi si trovano ad affrontare questa nuova realtà con la nuova ondata del covid. 'Ho ... Leggi su novaratoday (Di mercoledì 18 novembre 2020) Foto di repertorio, insulti e intimidazioni dadi: dopo essere stati 'eroi' inovaresi si trovano ad affrontare questa nuova realtà con la nuova ondata del covid. 'Ho ...

Coronavirus, Piemonte: 63 nuovi decessi, 18 nell'Alessandrino

Oggi, mercoledì 18 novembre, l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha diramato il consueto bollettino quotidiano.

Riapre la scuola di Novara di Sicilia: tampone negativo per la docente della scuola dell’infanzia

Il sindaco di Novara di Sicilia Gino Bertolami ha disposto la riapertura del plesso scolastico del centro montano, dopo la conferma della negatività al Covid-19 per una docente della scuola ...

