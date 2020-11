Coronavirus | 753 morti in 24h Precipita la situazione nelle terapie intensive

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono quasi trascorse 2 settimane dall’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in materia di emergenza. Un decreto che ha sancito nuove restrizioni anti-contagio ridefinendo, di fatto, i “nuovi confini” dentro e fuori dall’Italia. Uno Stivale suddiviso in zone con regole differenti in relazione alla criticità e agli indici di rischio contagio. I numeri, anche oggi, sono però in linea con il trend negativo già registrato nei giorni precedenti: il bollettino della Protezione Civile con i numeri aggiornati al 18 novembre. Liguria, Basilicata e Puglia verso la “zona rossa” Solamente ieri, Sergio Mattarella, parlando in conferenza aveva voluto porre l’attenzione sulla pandemia che non è possibile sottovalutare e che soprattutto continua a minacciare l’Italia e il mondo. Un virus che divide in un momento ...