Coronavirus: 34.283 nuovi casi, 753 morti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alessandro Nunziati Sale il numero dei nuovi malati di Covid e delle vititme nelle ultime 24 ore: sono 34.283 (ieri erano 32.191) e 753 i morti che portano a 47.217 il totale delle vittime (ieri erano 731). E’ di 9.358 persone l’aumento delle persone attualmente positive al Covid in Italia nelle ultime 24 ore: il numero è Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alessandro Nunziati Sale il numero deimalati di Covid e delle vititme nelle ultime 24 ore: sono 34.283 (ieri erano 32.191) e 753 iche portano a 47.217 il totale delle vittime (ieri erano 731). E’ di 9.358 persone l’aumento delle persone attualmente positive al Covid in Italia nelle ultime 24 ore: il numero è Impronta Unika.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 34.283 nuovi contagi (quasi 235mila tamponi) e altri 753 morti - Corriere : In Italia 34.283 nuovi casi e 753 morti: il bollettino di oggi - CorriereCitta : Coronavirus, 34.283 nuovi casi e 753 decessi in 24 ore - FabiParraguezM : RT @Corriere: In Italia 34.283 nuovi casi e 753 morti: il bollettino di oggi - SanremoAncheNoi : RT @vnewsita: Coronavirus, 34.283 nuovi casi e 753 morti -