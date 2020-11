Coronavirus | 165 medici chiedono di venire in Campania

(Di mercoledì 18 novembre 2020). In considerazione del fatto che nelle settimane scorse, dopo le richieste avanzate già a inizio ottobre, non erano arrivati che pochirispetto alle necessità segnalate, la Regione ha chiesto che venisse pubblicato un bando riservato esclusivamente alla. Il bando si è chiuso oggi, e il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato all’Unità L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

InfoCilentoWeb : 165 medici chiedono di venire in #Campania #Coronavirus - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Lombardia: il bollettino aggiornato - Virus1979C : Il ministero della Salute messicano ha segnalato 1.757 nuove infezioni da coronavirus nel paese e 165 morti, portan… - infoitinterno : Coronavirus, 642 casi positivi su 3.576 tamponi eseguiti: altri 11 decessi e 165 guariti - willy6123 : RT @LMtredici: #coronavirus #abruzzo 16/11 diagnosi 642 (Ieri 470) decessi 11 tamponi 3576 17.95 %pos. (Ieri 3697 12.71%pos.) guariti 165… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 165

FoggiaToday

In considerazione del fatto che nelle settimane scorse, dopo le richieste avanzate già a inizio ottobre, non erano arrivati che pochi medici rispetto alle necessità segnalate, la Regione ha chiesto ...In considerazione del fatto che nelle settimane scorse, dopo le richieste avanzate già a inizio ottobre, non erano arrivati che pochi medici rispetto alle nece ...