Corona virus: Italia, 743168 attualmente positivi (+9358 in un giorno) con 47217 decessi (753) e 481967 guariti (24169). Totale di 1272352 casi (34283) Dati della protezione civile: effettuati 234834 tamponi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 743168 attualmente positivi (+9358 in un giorno) con 47217 decessi (753) e 481967 guariti (24169). Totale di 1272352 casi (34283) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 234834 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 18 novembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(753) e).di) proviene da Noi Notizie..

maxinterorsi : @TizianaRivale È un coronavirus e come tale rimane, muterà di anno in anno ma rimarrà. L’unico che può sparire è Co… - Nemanja9810 : @realDonaldTrump Corona virus in Italy - pierpp_ : RT @salvatrash1: Non Maglioglio che entra nella casa per salvarsi dal Corona Virus. ?????????? #GFVip - Emyli009 : RT @salvatrash1: Non Maglioglio che entra nella casa per salvarsi dal Corona Virus. ?????????? #GFVip - DetectiveFurud0 : RT @salvatrash1: Non Maglioglio che entra nella casa per salvarsi dal Corona Virus. ?????????? #GFVip -