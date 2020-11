Cori | auto si ribalta e si schianta contro il muro | 50enne di Aprilia in gravi condizioni | il suo cagnolino resta intrappolato nell’auto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La scorsa notte auna donna di 50 anni, residente ad, alla guida di un’vettura Citroen è uscita di stradandosi e terminando la sua corsaildi recinzione di una abitazione. La donna, soccorsa dalla Polizia, veniva trasportata con un’ambulanza in prognosi riservata al nosocomio di, ma nella macchina rimanevaun piccolo volpino bianco. Il cane spaventato dall’incidente e dall’assenza dalla padrona aveva finito per incastrarsi sotto il sedile anteriore da dove guaiva disperato. Gli agenti hanno provveduto a liberarlo, accudirlo e rifocillarlo per diverse ore, nell’impossibilita’ di un affido immediato, seguendo le indicazioni del veterinario di turno dell’A.S.L. Solo nel pomeriggio odierno il ...