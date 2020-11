“Contrabbando di mascherine dalla Cina” : denunciato imprenditore. Sequestrati 6.200 dispositivi in provincia di Ravenna (Di mercoledì 18 novembre 2020) Aveva dichiarato che le mascherine sarebbero state tutte destinate a un ente assistenziale. In questo modo, era riuscito a beneficiare della totale esenzione di dazi all’importazione e di Iva grazie alla procedura di svincolo doganale diretto, che è stata decisa per agevolare l’acquisto di materiale medico e dispositivi sanitari per contrastare la diffusione del coronavirus. Solo che quelle mascherine servivano per altri scopi. Per questo motivo un imprenditore di Lugo è stato denunciato per contrabbando aggravato dalla Guardia di Finanza di Ravenna. Secondo le indagini, condotte dalla Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria , l’imprenditore ha acquistato una partita di 20mila mascherine dalla Cina, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Aveva dichiarato che lesarebbero state tutte destinate a un ente assistenziale. In questo modo, era riuscito a beneficiare della totale esenzione di dazi all’importazione e di Iva grazie alla procedura di svincolo doganale diretto, che è stata decisa per agevolare l’acquisto di materiale medico esanitari per contrastare la diffusione del coronavirus. Solo che quelleservivano per altri scopi. Per questo motivo undi Lugo è statoper contrabbando aggravatoGuardia di Finanza di. Secondo le indagini, condotteNucleo di Polizia Economico-Finanziaria , l’ha acquistato una partita di 20milaCina, ma ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: “Contrabbando di mascherine dalla Cina” : denunciato imprenditore. Sequestrati 6.200 dispositivi in provincia di Raven… - marchese_il : RT @fattoquotidiano: “Contrabbando di mascherine dalla Cina” : denunciato imprenditore. Sequestrati 6.200 dispositivi in provincia di Raven… - fattoquotidiano : “Contrabbando di mascherine dalla Cina” : denunciato imprenditore. Sequestrati 6.200 dispositivi in provincia di Ra… - LorenzoSchiliro : RT @corrierebologna: Coronavirus, imprenditore denunciato per contrabbando di mascherine - giusyeffe : RT @corrierebologna: Coronavirus, imprenditore denunciato per contrabbando di mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : “Contrabbando mascherine video - #ancheioindossolamascherina liniziativa con don salvatore abagnale IlCorrierino.com