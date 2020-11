Conte: “C’è un diffuso disagio sociale e psicologico. Già al lavoro per nuove misure di sostegno” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “E’ una fase evidentemente difficile della nostra storia repubblicana, un momento molto complesso dal punto di vista economico e sociale. C’è un disagio diffuso sociale e anche psicologico da parte di tanti cittadini e operatori economici. Dobbiamo tenerne conto: quanto più rapidamente riusciremo a Contenere il contagio, tanto più rapidamente potremo ridare la fiducia necessaria a ripartire. Ci premono i tempi di Contenimento del contagio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento all’assemblea della Fipe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “E’ una fase evidentemente difficile della nostra storia repubblicana, un momento molto complesso dal punto di vista economico e. C’è une ancheda parte di tanti cittadini e operatori economici. Dobbiamo tenerne conto: quanto più rapidamente riusciremo anere il contagio, tanto più rapidamente potremo ridare la fiducia necessaria a ripartire. Ci premono i tempi dinimento del contagio”. Lo ha detto il premier Giuseppenel suo intervento all’assemblea della Fipe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

