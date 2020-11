Conte | «A stretto giro nuove misure per l’economia | c’è un diffuso disagio sociale e psicologico»

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il premier nel suo intervento all’assemblea della Fipe. «Ci rendiamo conto che quanto sin qui fatto non è sufficiente»

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Ci premono i tempi dei contenimenti del contagio. Abbiamo adottato un meccanismo basato su parametri non per il gusto di abbandonarci a sofisticati meccanismi scientifici.Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto all'assemblea della Fipe ... Il governo è già al lavoro per definire ulteriori misure di sostegno che saranno adottate a stretto giro". ALLE ...