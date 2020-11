Contagi a scuola, il pediatra Russo: “Il numero reale di bimbi contagiati può essere molto più alto rispetto a quello ufficiale” (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Ritengo che il numero reale di bambini Contagiati sia molto più alto, perché la malattia in questa fascia d'età è spesso di lieve entità e può passare addirittura inosservata". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Ritengo che ildi bambiniati siapiù, perché la malattia in questa fascia d'età è spesso di lieve entità e può passare addirittura inosservata". L'articolo .

AnnalisaChirico : 'La movida non c’entra, la ripresa dei contagi coincide con la ripresa della scuola, non della discoteca', così il… - AnnalisaChirico : 'Di medicina devono parlare i medici, i politici hanno parlato troppo e detto cose inesatte. La ripresa dei contagi… - repubblica : L'analisi degli esperti: 'La scuola non è responsabile dell'aumento di contagi' [di Elena Dusi] [aggiornamento dell… - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Contagi a scuola, il pediatra Russo: “Il numero reale di bimbi contagiati può essere molto più alto rispetto a quello… - orizzontescuola : Contagi a scuola, il pediatra Russo: “Il numero reale di bimbi contagiati può essere molto più alto rispetto a quel… -