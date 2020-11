Consiglio comunale di Napoli, fumata nera dopo l’incontro con de Magistris: il Pd non voterà il bilancio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Partito democratico conferma il suo no al bilancio di previsione nella prossima seduta del Consiglio comunale di Napoli. Nulla di fatto, il Pd non voterà il bilancio di previsione nella prossima seduta del Consiglio comunale di Napoli. fumata nera, quindi, dopo l’incontro avvenuto oggi tra una delegazione dem composta dal segretario metropolitano Marco Sarracino, il presidente Paolo Mancuso, e i consiglieri comunali Aniello Esposito, Salvatore Madonna e Federico Arienzo, con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. “La città vive uno stato di grandi fibrillazioni e di difficoltà che abbiamo denunciato durante i nove anni in cui il ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Partito democratico conferma il suo no aldi previsione nella prossima seduta deldi. Nulla di fatto, il Pd nonildi previsione nella prossima seduta deldi, quindi,avvenuto oggi tra una delegazione dem composta dal segretario metropolitano Marco Sarracino, il presidente Paolo Mancuso, e i consiglieri comunali Aniello Esposito, Salvatore Madonna e Federico Arienzo, con il sindaco diLuigi De. “La città vive uno stato di grandi fibrillazioni e di difficoltà che abbiamo denunciato durante i nove anni in cui il ...

