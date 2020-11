Conoscenza dell'inglese, Venezia nona in Italia ma il bel Paese è ben lontano dal podio (Di mercoledì 18 novembre 2020) EF Education First ha pubblicato oggi l'indice EF EPI 2020, cioè l'indice di Conoscenza della lingua inglese a livello mondiale giunto alla decima edizione. Con l'EF EPI vengono analizzati i dati di 2,... Leggi su veneziatoday (Di mercoledì 18 novembre 2020) EF Education First ha pubblicato oggi l'indice EF EPI 2020, cioè l'indice dia linguaa livello mondiale giunto alla decima edizione. Con l'EF EPI vengono analizzati i dati di 2,...

La società di Radici Group sviluppa progetti di ricerca e innovazione legati al riciclo e all'economia circolare, per esempio lavorando su vecchi air-bag, e studia nuovi materiali compositi a basso im ...

L'emozionante vita di Jeanne Baret, la prima donna e scienziata a circumnavigare il globo

L'ambizione di Jeanne Baret potrebbe essere facilmente dimenticabile, ma fu questa che le permise di diventare la prima donna a circumnavigare il mondo.

