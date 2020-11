Con il mega-accordo commerciale la Cina vara il mondo multipolare? (Di mercoledì 18 novembre 2020) La firma del trattato che il 15 novembre scorso, ha inaugurato la Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) comprendente i dieci Paesi Asean, la Nuova Zelanda e le quattro maggiori potenze economiche del Pacifico occidentale (Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia) è uno dei più rilevanti eventi occorsi in questo anno estremamente complesso per gli affari internazionali. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 18 novembre 2020) La firma del trattato che il 15 novembre scorso, ha inaugurato la Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) comprendente i dieci Paesi Asean, la Nuova Zelanda e le quattro maggiori potenze economiche del Pacifico occidentale (, Giappone, Corea del Sud, Australia) è uno dei più rilevanti eventi occorsi in questo anno estremamente complesso per gli affari internazionali. InsideOver.

nicolerossi7 : Fatemi capire, questa mega discussione tra EliGreg e Selvaggia da cosa si è scatenata? Non ho seguito nulla oggi. A… - lazylavinia : No vabbè Selvaggia è uscita dal cucurio ora mi aspetto mega litigata con metà casa #GFVIP - xTHERINNEGANx : RT @PacksMegafire: Daniela Fosco Buenisima Con Cuerpaso vip ///1-Mega/2-Mediafire/// ??Link: - Luigi32532373 : Franceschini quando leggi un libro in libreria ma come li sfogli con lo sguardo . E non c’è assembramento in librer… - alevabenecosi : @antoniopolito1 Come la facciamo questa crescita economica?? Prima lanciano il Superbonus110 che diventerà un mega… -