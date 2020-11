Commissione Medica Figc: “Il rischio di contagi in Nazionale c’era, ma la prevenzione la fa il comportamento” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Walter Della Frera, membro della Commissione Medica della Figc è intervenuto a Radio Punto Nuovo, queste le sue parole: “Contrazione del virus nelle Nazionali? Sapevamo del rischio, abbiamo raccomandato ai calciatori di stare attenti, con mascherina e distanziamento, purtroppo le positività avvengono anche in Italia. Il protocollo sta funzionando, ma solo se viene applicato in modo estremamente severo. Avevamo pensato da subito al laboratorio unico. La Lega ci aveva pensato, ma c’erano difficoltà economiche e logistiche. Come Commissione Medica Figc abbiamo anche suggerito un network di laboratori collegati per unificare i risultati. Da quello che so, le difficoltà ci sono ancora.Hysaj? Dovrà osservare il periodo di quarantena nella ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Walter Della Frera, membro delladellaè intervenuto a Radio Punto Nuovo, queste le sue parole: “Contrazione del virus nelle Nazionali? Sapevamo del, abbiamo raccomandato ai calciatori di stare attenti, con mascherina e distanziamento, purtroppo le positività avvengono anche in Italia. Il protocollo sta funzionando, ma solo se viene applicato in modo estremamente severo. Avevamo pensato da subito al laboratorio unico. La Lega ci aveva pensato, mano difficoltà economiche e logistiche. Comeabbiamo anche suggerito un network di laboratori collegati per unificare i risultati. Da quello che so, le difficoltà ci sono ancora.Hysaj? Dovrà osservare il periodo di quarantena nella ...

