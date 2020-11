Come risparmiare sulle bollette di gas, luce e acqua (adesso che siamo molto a casa) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sarà che ci stiamo avvicinando rapidamente all'inverno, sarà che per smart working diffuso, coprifuoco & co ormai la nostra vita si svolge quasi unicamente in casa: fatto sta che le bollette di gas, luce e acqua – anche a fronte degli aumenti annunciati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - rischiano di lievitare a dismisura, e con i tempi che corrono non è di certo una bella prospettiva. Come fare, allora, per cercare di risparmiare almeno qualcosina su questo fronte? Scelta mirata del proprio fornitore di servizi a parte, è possibile senza alcun dubbio adottare qualche piccola strategia per limitare consumi e sprechi. Vediamo insieme qualche spunto. Non esageriamo con la temperatura Ok, il consiglio sembra quasi banale, ma vale comunque la pena ricordare che ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sarà che ci stiamo avvicinando rapidamente all'inverno, sarà che per smart working diffuso, coprifuoco & co ormai la nostra vita si svolge quasi unicamente in: fatto sta che ledi gas,– anche a fronte degli aumenti annunciati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - rischiano di lievitare a dismisura, e con i tempi che corrono non è di certo una bella prospettiva.fare, allora, per cercare dialmeno qualcosina su questo fronte? Scelta mirata del proprio fornitore di servizi a parte, è possibile senza alcun dubbio adottare qualche piccola strategia per limitare consumi e sprechi. Vediamo insieme qualche spunto. Non esageriamo con la temperatura Ok, il consiglio sembra quasi banale, ma vale comunque la pena ricordare che ...

Ultime Notizie dalla rete : Come risparmiare Come risparmiare sul riscaldamento, senza rinunciare al ‘calduccio’ IlPescara Come risparmiare sulle bollette di gas, luce e acqua (adesso che siamo molto a casa)

Ecco qualche piccolo stratagemma e qualche prezioso aggiornamento tecnologico per limitare consumi e sprechi in casa ...

Contatori Modificati: risparmiare evitando la truffa è ora possibile

Dilaga in tutta Italia l'ormai conosciuta truffa dei Contatori Modificati. Scopriamo insieme alcuni metodi legali per risparmiare ugualmente.

