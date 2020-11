Come rilanciare il rapporto con gli Usa. Scrive Andrea Manciulli (Europa Atlantica) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Indubbiamente queste elezioni presidenziali americane passeranno alla storia per numerosi motivi, non solo per la travagliata transizione di questi giorni o per le polemiche che le hanno precedute, e seguite, fino ad oggi. Ciò che resterà e passerà alla storia, saranno sicuramente da un lato il livello di competizione raggiunto, che ha mobilitato in profondità il paese fino a spingere ad una partecipazione elettorale senza precedenti, dall’altro la contemporanea coincidenza delle elezioni con la più grave crisi sanitaria globale dell’ultimo secolo. Si è trattato oggettivamente di un passaggio importante per tutti noi, probabilmente di uno di quei momenti in cui la storia fa un passo in avanti: non tanto perché vi fossero dei rischi gravi per la democrazia americana, quanto, soprattutto, perché si confrontavano due visioni, per certi versi opposte, di America e anche di mondo, ma ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020) Indubbiamente queste elezioni presidenziali americane passeranno alla storia per numerosi motivi, non solo per la travagliata transizione di questi giorni o per le polemiche che le hanno precedute, e seguite, fino ad oggi. Ciò che resterà e passerà alla storia, saranno sicuramente da un lato il livello di competizione raggiunto, che ha mobilitato in profondità il paese fino a spingere ad una partecipazione elettorale senza precedenti, dall’altro la contemporanea coincidenza delle elezioni con la più grave crisi sanitaria globale dell’ultimo secolo. Si è trattato oggettivamente di un passaggio importante per tutti noi, probabilmente di uno di quei momenti in cui la storia fa un passo in avanti: non tanto perché vi fossero dei rischi gravi per la democrazia americana, quanto, soprattutto, perché si confrontavano due visioni, per certi versi opposte, di America e anche di mondo, ma ...

AnciLiguria : RT @comuni_anci: #Anci2020 | Come rilanciare il paese e uscire più forti da questa emergenza? La risposta è la grande capacità di azione e… - MarcellaSemera1 : Forse, in effetti, non sarebbe il caso - come propone la Lega - di tagliare l'Iva per 'riportare una boccata d'ossi… - ComPAfvg : RT @comuni_anci: #Anci2020 | Come rilanciare il paese e uscire più forti da questa emergenza? La risposta è la grande capacità di azione e… - AnciDigitale : RT @comuni_anci: #Anci2020 | Come rilanciare il paese e uscire più forti da questa emergenza? La risposta è la grande capacità di azione e… - giornalecomuni : RT @comuni_anci: #Anci2020 | Come rilanciare il paese e uscire più forti da questa emergenza? La risposta è la grande capacità di azione e… -

Ultime Notizie dalla rete : Come rilanciare Patrimonio Rilancio, come funzionerà lo scudo di Cdp per le aziende anche quotate Startmag Web magazine Basilicata: intesa Regione – Cotrab, proposte di rilancio per l’economica lucana

“Come già accaduto nella prima ondata di restrizioni per il ... La Commissione ha, quindi, preso in esame la proposta di legge su “Ulteriori norme per il rilancio dell’economia della Regione ...

Vettori aerei, il piano per rilanciare Virgin Australia

Virgin Australia, uno dei principali vettori aerei di tutta la Nazione oceaniana, è pronta ad un rilancio in grande stile (leggi anche l’articolo pubblicato da AVIONEWS). Nel corso della giornata odie ...

“Come già accaduto nella prima ondata di restrizioni per il ... La Commissione ha, quindi, preso in esame la proposta di legge su “Ulteriori norme per il rilancio dell’economia della Regione ...Virgin Australia, uno dei principali vettori aerei di tutta la Nazione oceaniana, è pronta ad un rilancio in grande stile (leggi anche l’articolo pubblicato da AVIONEWS). Nel corso della giornata odie ...