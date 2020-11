Come il potere incide sulla libertà (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il potere può incidere in maniera violenta sulle libertà fondamentali. Ciò provoca inquietudine, soprattutto nella cornice dello Stato democratico costituzionale, sorto proprio per garantire la libertà degli individui. L’evidenza ci conduce a constatare Come, a partire dall’attentato alle Torri Gemelle del 2001 sino a giungere al pericolo attuale rappresentato dalla pandemia, i provvedimenti istituzionali in grado di erodere progressivamente gli spazi di libertà si siano moltiplicati. Questa tendenza produce effetti di lungo termine in grado di incidere violentemente sulle nostre vite a prescindere dalla persistenza del pericolo originario. D’altra parte, il carattere sempre più indefinito e sfuggente delle minacce che scompaginano gli assetti della società ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilpuòre in maniera violenta sullefondamentali. Ciò provoca inquietudine, soprattutto nella cornice dello Stato democratico costituzionale, sorto proprio per garantire ladegli individui. L’evidenza ci conduce a constatare, a partire dall’attentato alle Torri Gemelle del 2001 sino a giungere al pericolo attuale rappresentato dalla pandemia, i provvedimenti istituzionali in grado di erodere progressivamente gli spazi disi siano moltiplicati. Questa tendenza produce effetti di lungo termine in grado dire violentemente sulle nostre vite a prescindere dalla persistenza del pericolo originario. D’altra parte, il carattere sempre più indefinito e sfuggente delle minacce che scompaginano gli assetti della società ...

ABarattieri : @frankiehinrgmc @26julymovement È infinito il potere della musica e delle parole, le sensazioni che riporta alla me… - gaianotarobot : @adiafora_ Ahah, peggio, in storia dell'Arte comparata nei paesi europei. Era una tesi sul rapporto tra Firenze e l… - SergioGhio2 : @GaleVincez @Pinosuma1 @AlessioPetitto @zibergutt @vfeltri Belusconi FI ,Scalfaro, Andreotti, mezza sud tra dx e s… - WYXYOVANNI55 : @Priscil89660680 @SoniaLaVera Ormai non sa come nascondere quella faccia da c... troppo vana x un dicastero che ric… - MarcoFinizio74 : @Banto000 @veronica_rosset @RaiStudio24 @CarloCalenda @Azione_it Anto siamo in un periodo di grande difficoltà, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Come potere Trovare occhi, usare il potere. Nelle nostre città come nel Mediterraneo Avvenire Recovery fund, contro i veti di Orban e compagni l’Unione europea deve tenere duro

RECOVERY FUND - "Questa soprattutto per Orban – che ha fondato il suo potere sulle elargizioni di fondi Ue agli amici - sarebbe una sciagura" (di Monica Frassoni) ...

Coronavirus: l'immunità potrebbe durare mesi, ma anche anni

È questa l'ipotesi di un team di ricercatori che, analizzando i campioni di sangue di pazienti guariti dal coronavirus, hanno osservato come la risposta immunitaria sia potente e potrebbe durare a lun ...

RECOVERY FUND - "Questa soprattutto per Orban – che ha fondato il suo potere sulle elargizioni di fondi Ue agli amici - sarebbe una sciagura" (di Monica Frassoni) ...È questa l'ipotesi di un team di ricercatori che, analizzando i campioni di sangue di pazienti guariti dal coronavirus, hanno osservato come la risposta immunitaria sia potente e potrebbe durare a lun ...