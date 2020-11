Colpo di coda del coronavirus, l'ultimo disastro per "Ballando" e Alessandra Mussolini: finalissima rovinata? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un'edizione funestata dagli imprevisti, questa di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1. E a pochi giorni dalla finalissima, ecco l'ultima, rovinosa, tegola: Maykel Fontes è fermo per sospetta positività al coronavirus e rischia di disertare l'ultima puntata. Si tratta del partner di ballo di Alessandra Mussolini, una delle protagoniste assolute di questa edizione di Ballando, tra le liti con Selvaggia Lucarelli e gli svenimenti. Insomma, la Duciona rischia di ballare senza Fonts all'ultimo atto, nel caso una pessima notizia per Ballando e per la Rai. La notizia è stata rilanciata da Tpi.it, il sito per cui lavora proprio la Lucarelli. Si spiega che Maykel ha fatto un tampone molecolare e che si dà per certo che diserterà la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un'edizione funestata dagli imprevisti, questa dicon le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1. E a pochi giorni dalla, ecco l'ultima, rovinosa, tegola: Maykel Fontes è fermo per sospetta positività ale rischia di disertare l'ultima puntata. Si tratta del partner di ballo di, una delle protagoniste assolute di questa edizione di, tra le liti con Selvaggia Lucarelli e gli svenimenti. Insomma, la Duciona rischia di ballare senza Fonts all'atto, nel caso una pessima notizia pere per la Rai. La notizia è stata rilanciata da Tpi.it, il sito per cui lavora proprio la Lucarelli. Si spiega che Maykel ha fatto un tampone molecolare e che si dà per certo che diserterà la ...

Tino44588447 : RT @EmilioBerettaF1: Il colpo di coda di Trump: vendere i diritti per le trivelle nell'Artico - EmilioBerettaF1 : Il colpo di coda di Trump: vendere i diritti per le trivelle nell'Artico - Robert46268422 : E' arrivato Il colpo di coda dell'Estate..quella di S.Martino..con la bellezza un buon bicchier di vino..cin cin. ??… - cvnismvjor : cazzo però john con la coda è proprio un colpo basso mamma mia I'm weak - PastoreFrance : Il colpo di coda di Berlusconi è più dannoso di tutti gli anni precedenti passati in politica. Somiglia al canto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo coda Il colpo di coda di Trump: vendere i diritti per le trivelle nell'Artico La Repubblica Ballando con le stelle, altro disastro per Alessandra Mussolini e Fonts: colpo di coda del coronavirus, finalissima rovinata?

Un'edizione funestata dagli imprevisti, questa di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1. E a pochi giorni dalla finalissima, ecco l'ultima, rovinosa, tegola: Maykel Fontes è ...

Ascoli, Il Decreto Agosto sugli sgravi fiscali esclude il Piceno, rischio di fuga in Abruzzo delle aziende

ASCOLI - A due passi dalla beffa. Una beffa che potrà essere evitata solo con uno scatto d’orgoglio dei rappresentanti del territorio a Roma per tutelare il Piceno troppo ...

Un'edizione funestata dagli imprevisti, questa di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1. E a pochi giorni dalla finalissima, ecco l'ultima, rovinosa, tegola: Maykel Fontes è ...ASCOLI - A due passi dalla beffa. Una beffa che potrà essere evitata solo con uno scatto d’orgoglio dei rappresentanti del territorio a Roma per tutelare il Piceno troppo ...