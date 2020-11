Colpo al clan Giannelli | guadagnavano migliaia di euro con i parcheggiatori abusivi fuori i locali di Coroglio

(Di mercoledì 18 novembre 2020) A finire nei guai questa mattina sono stati gli uomini delattivo da tempo nella zona tra Agnano e. Sedici presunti affiliati sono finiti in carcere su richiesta della DDA con accuse che vanno dall’omicidio all’estorisione. Ierano parte integrante dell’Alleanza di Secondigliano composta dai Contini, i Licciardi e i Mallardo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Dalle prime luci dell'alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo delle misure cautelari in carcere a Napoli, Cas ...Elezioni Ente Idrico Campano: in campo la lista Comuni per l'acqua pubblica. Altro da questo autore. Sgominato il clan Giannelli: 16 arresti ...