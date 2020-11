Colonnine anti-Covid all’ingresso di Palazzo Sant’Agostino e Musei provinciali

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno ha installato nove dispositivi di ultima generazione per proteggere fruitori e dipendenti presso la propria sede e presso gli spazi museali tra Salerno, Vietri sul Mare e Nocera Inferiore. Sono tablet termoscanner posizionati in un’innovativa colonnina che misura la febbre, igienizza le mani e filtra gli ingressi nei luoghi pubblici garantendo distanziamento sociale e sicurezza. “Si tratta di uno dei dispositivi più evoluti presenti sul mercato – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – che, dopo aver misurato la temperatura, dà l’oko blocca le persone con comando vocale. Il sistema è stato brevettato da una azienda veneta, la Borinato Security srl, e la Provincia di Salerno è tra le prime ad aver utilizzato queste...

