Col 3-0 alla Norvegia, la Uefa ricorda i Serenissimi a San Marco. È il caso che qualcuno intervenga (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il calcio è al delirio di onnipotenza. O meglio, si sente così sicuro, è convinto di avere assunto tanto potere da poter sfidare gli Stati nazionali. Juventus-Napoli ha adesso un'appendice internazionale. La Uefa ha comminato il 3-0 a tavolino nei confronti della Norvegia rea di non essersi presentata a giocare la partita contro la Romania. Il punto è che la Norvegia non si è presentata per sfizio ma perché la Nazionale e la federazione sono state bloccate dal ministro della Salute a causa di casi di coronavirus nel gruppo squadra. Come raccontato da Salvatore Malfitano, la Federazione norvegese ha cercato in ogni modo di opporsi ma il governo norvegese è stato irremovibile e ha minacciato dure sanzioni. Per tutta risposta la Uefa ha assegnato il 3-0 a tavolino. È come se il calcio si autoriconoscesse uno status di ...

O anche, qualche anno dopo, quando Roberto Maroni – successivamente diventato stimato ministro dell’Interno – finì col collarino per aver cercato di opporsi (con Bossi, Calderoli e Borghezio) ...

“Mai la Regione Calabria ha avuto un atteggiamento pregiudizievole nei confronti del commissario ad acta”, ha detto ancora Nino Spirlì, nella sua audizione alla Commissione Affari sociali della Camera ...

O anche, qualche anno dopo, quando Roberto Maroni – successivamente diventato stimato ministro dell'Interno – finì col collarino per aver cercato di opporsi (con Bossi, Calderoli e Borghezio) ...