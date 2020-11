Club del Libro: l’impegno di Rashford per avvicinare i bimbi poveri alla lettura (Di mercoledì 18 novembre 2020) Continua l’impegno di Marcus Rashford nel sociale. L’attaccante del Manchester United, oltre ad occuparsi di allenamenti, partite e goal per trascinare la sua squadra alla vittoria, sta lanciando una serie di attività volte a dare un aiuto concreto alle persone meno fortunate. E così, dopo essere riuscito a vincere la sua battaglia per i pasti gratuiti a scuola, il calciatore britannico ha presentato una nuova iniziativa rivolta ai più piccoli, ovvero il Club del Libro. Un progetto che permetterà ai giovani che appartengono a famiglie “vulnerabili” di accedere alla lettura per farne anche un momento di utile “evasione”. L’obiettivo principale è quello di far sì che i bimbi, grazie ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020) Continua l’impegno di Marcusnel sociale. L’attaccante del Manchester United, oltre ad occuparsi di allenamenti, partite e goal per trascinare la sua squadravittoria, sta lanciando una serie di attività volte a dare un aiuto concreto alle persone meno fortunate. E così, dopo essere riuscito a vincere la sua battaglia per i pasti gratuiti a scuola, il calciatore britannico ha presentato una nuova iniziativa rivolta ai più piccoli, ovvero ildel. Un progetto che permetterà ai giovani che appartengono a famiglie “vulnerabili” di accedereper farne anche un momento di utile “evasione”. L’obiettivo principale è quello di far sì che i, grazie ai ...

reportrai3 : Chi sono i veri proprietari del #Milan? Tutti parlano di Fondo Elliott, ma #Report è in grado di svelare in esclusi… - fattoquotidiano : La Liga è in ginocchio a causa del Covid: i club dovranno tagliare gli stipendi per 500 milioni. Ingaggi da dimezza… - Inter : ?? | COMUNICATO Nota del Club in seguito alle dichiarazioni del CT del Cile Rueda ?? - PipiDescalzi : @SoryBallesteros Santa rosa, cerca del club belgrano - codeghino10 : RT @Sport_Mediaset: #Elliott alza la voce: 'Siamo noi i proprietari del #Milan'. Il fondo: 'Abbiamo il 96% del club'. #SportMediaset https… -