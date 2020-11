Circola ancora la truffa con SMS Gruppo ISP, come bloccare ricezione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una tentativo di truffa che non muore mai è quella diramata attraverso l’SMS Gruppo ISP, solo all’apparenza collegato all’istituto bancario Intesa San Paolo ma che con quest’ultimo non ha nulla a che fare. In questo autunno, pure a distanza di poche settimane, siamo costretti a ritornare sul tentativo di frode. Meglio in guardia i lettori e comunicargli i pericoli che si corrono cadendo nella trappola che sfrutta la poca attenzione di alcuni utenti preoccupati di presunte anomalie sul proprio conto di internet banking. Più di qualche italiano, nelle ultime ore, si sarà visto recapitare proprio l’SMS proposto anche nell’immagine di apertura articolo. Il mittente del messaggio è appunto il Gruppo ISP e i correntisti di Banca Intesa Sanpaolo non possono che pensare al loro ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una tentativo diche non muore mai è quella diramata attraverso l’SMSISP, solo all’apparenza collegato all’istituto bancario Intesa San Paolo ma che con quest’ultimo non ha nulla a che fare. In questo autunno, pure a distanza di poche settimane, siamo costretti a ritornare sul tentativo di frode. Meglio in guardia i lettori e comunicargli i pericoli che si corrono cadendo nella trappola che sfrutta la poca attenzione di alcuni utenti preoccupati di presunte anomalie sul proprio conto di internet banking. Più di qualche italiano, nelle ultime ore, si sarà visto recapitare proprio l’SMS proposto anche nell’immagine di apertura articolo. Il mittente del messaggio è appunto ilISP e i correntisti di Banca Intesa Sanpaolo non possono che pensare al loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Circola ancora Circola ancora la truffa con SMS Gruppo ISP, come bloccare ricezione OptiMagazine Inps esclude i commercianti di Campania e Toscana dalla sospensione dei contributi da versare oggi. Caos sui rinvii di Iva e ritenute

I commercianti di Campania e Toscana hanno poche ore per mettersi in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di ottobre. Perché, nonostante domenica 15 le due Regioni sia ...

Coronavirus oggi: Abruzzo zona rossa dal 18 novembre. Calabria, Gaudio commissario alla Sanità. Strada consulente

? Zuccatelli si è dimesso da commissario alla Sanità della Calabria? Scatta la zona rossa per Campania e Toscana ? Arcuri: non c’è pressione su terapie intensive ? Elon Musk contagiato assiste da lont ...

