Ciclismo: Roman Kreuziger correrà con la Gazprom-Rusvelo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Altro colpaccio in vista del 2021 per la Gazprom-Rusvelo. La compagine russa dopo aver riportato a casa Ilnur Zakarin, ufficializza oggi un acquisto di gran qualità ed esperienza. Arriva infatti il ceco Roman Kreuziger, classe 1986, da anni protagonista del World Tour anche con ottimi risultati. Nel palmares vanta un successo all’Amstel Gold Race e svariati piazzamenti nella top-10 nei grandi giri (quinto al Tour del 2013). Queste le sue parole: “Nuova squadra, nuova sfida! Ho avuto un’ottima impressione dalla direzione del team durante i nostri primi incontri online. Ho scoperto che sono molto determinati e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. In questo momento ci sono molti corridori validi sul mercato, ecco perché apprezzo molto che mi abbiano contattato e offerto un posto in squadra. Inoltre, conosco il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Altro colpaccio in vista del 2021 per la. La compagine russa dopo aver riportato a casa Ilnur Zakarin, ufficializza oggi un acquisto di gran qualità ed esperienza. Arriva infatti il ceco, classe 1986, da anni protagonista del World Tour anche con ottimi risultati. Nel palmares vanta un successo all’Amstel Gold Race e svariati piazzamenti nella top-10 nei grandi giri (quinto al Tour del 2013). Queste le sue parole: “Nuova squadra, nuova sfida! Ho avuto un’ottima impressione dalla direzione del team durante i nostri primi incontri online. Ho scoperto che sono molto determinati e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. In questo momento ci sono molti corridori validi sul mercato, ecco perché apprezzo molto che mi abbiano contattato e offerto un posto in squadra. Inoltre, conosco il ...

Nuova sfida per il ceco, che si augura di correre il Giro e ha messo nero su bianco per una stagione con la Gazprom-RusVelo.

