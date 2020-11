Chi (non) condanna le provocazioni di Erdogan nel Mediterraneo orientale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le ultime mosse del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, non sono piaciute ai vicini del Mediterraneo orientale. I governi di Grecia ed Emirati Arabi Uniti hanno espresso la propria condanna al comportamento della Turchia nella regione e contro le violazioni compiute da Ankara ai danni della sovranità di Cipro e Grecia. L’agenzia Nova riferisce una dichiarazione congiunta, presentata al termine dell’incontro svolto oggi ad Abu Dhabi, tra il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, e il principe ereditario Mohammed bin Zayed al Nahyan. “Le due parti hanno condannato le violazioni turche dell’integrità territoriale – si legge nell’agenzia, che riprende la stampa locale greca – e dei diritti sovrani di Grecia e Cipro, nonché il ‘comportamento aggressivo’ portato avanti da Ankara in Medio ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le ultime mosse del presidente turco, Recep Tayyip, non sono piaciute ai vicini del. I governi di Grecia ed Emirati Arabi Uniti hanno espresso la propriaal comportamento della Turchia nella regione e contro le violazioni compiute da Ankara ai danni della sovranità di Cipro e Grecia. L’agenzia Nova riferisce una dichiarazione congiunta, presentata al termine dell’incontro svolto oggi ad Abu Dhabi, tra il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, e il principe ereditario Mohammed bin Zayed al Nahyan. “Le due parti hannoto le violazioni turche dell’integrità territoriale – si legge nell’agenzia, che riprende la stampa locale greca – e dei diritti sovrani di Grecia e Cipro, nonché il ‘comportamento aggressivo’ portato avanti da Ankara in Medio ...

Pontifex_it : Anche un sorriso che condividiamo con il povero è sorgente di amore e di gioia. La mano tesa possa sempre arricchir… - borghi_claudio : CHI E' QUESTO PAZZO??? E' sicuramente quel sovranista di Borghi che voleva inserire nel contratto di governo quella… - matteosalvinimi : #Salvini: Non capisco perché il governo non abbia approvato protocolli per trattare a casa chi è idoneo a terapie d… - giovanni_riboni : RT @Pontifex_it: Anche un sorriso che condividiamo con il povero è sorgente di amore e di gioia. La mano tesa possa sempre arricchirsi del… - fabrizio_sn : @avatar1dory Ma ovvio! Che senso ha perderci tempo e permettergli anche di invadere la TL? Io non capisco chi ci perde tempo. -

Ultime Notizie dalla rete : Chi non Allarme ricoveri extravirus: mancano posti per chi non è malato di Covid LA NAZIONE Sciopero dei dipendenti pubblici il 9 dicembre. La ministra Dadone: “Scelta esorbitante, in manovra 3,8 miliardi per rinnovare contratti”

Lo sciopero dei dipendenti pubblici, proclamato per il 9 dicembre dai sindacati insoddisfatti dei fondi stanziati in manovra per il rinnovo contrattuale, fa scattare la reazione del governo. Martedì l ...

Federico D’Andrea, chi è il nuovo nome in pole per fare il commissario in Calabria: da Tangentopoli alla carriera da manager

Di ufficiale non c’è nulla, e forse proprio per questo motivo potrebbe essere la volta buona. Dopo l’accordo per la collaborazione di Gino Strada, infatti, nei corridoi della maggioranza è spuntato un ...

Lo sciopero dei dipendenti pubblici, proclamato per il 9 dicembre dai sindacati insoddisfatti dei fondi stanziati in manovra per il rinnovo contrattuale, fa scattare la reazione del governo. Martedì l ...Di ufficiale non c’è nulla, e forse proprio per questo motivo potrebbe essere la volta buona. Dopo l’accordo per la collaborazione di Gino Strada, infatti, nei corridoi della maggioranza è spuntato un ...