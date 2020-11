Chi è Valentina Gullace, la giurata del Muro Umano di All Together Now 2020 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una delle caratteristiche di All Together Now – La musica è cambiata, programma di Canale 5 giunto alla terza edizione, è il Muro Umano. Ovvero, una giuria composta da cento cantanti, musicisti e volti noti dello spettacolo che diranno la loro sui 12 concorrenti in gara affiancando il lavoro di valutazione della giuria vip composta quest’anno da J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Tra i giurati del Muro Umano c’è Valentina Gullace, artista poliedrica che spazia dal teatro alla discografia alla tv. Ma scopriamo qualcosa di più su Valentina. L’artista ha all’attivo un primo album di sue composizioni dal titolo “La mia stanza segreta” (Filibusta Records) impreziosito dalla presenza di Fabrizio Bosso alla tromba e già disponibile su tutte ... Leggi su tpi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una delle caratteristiche di AllNow – La musica è cambiata, programma di Canale 5 giunto alla terza edizione, è il. Ovvero, una giuria composta da cento cantanti, musicisti e volti noti dello spettacolo che diranno la loro sui 12 concorrenti in gara affiancando il lavoro di valutazione della giuria vip composta quest’anno da J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Tra i giurati delc’è, artista poliedrica che spazia dal teatro alla discografia alla tv. Ma scopriamo qualcosa di più su. L’artista ha all’attivo un primo album di sue composizioni dal titolo “La mia stanza segreta” (Filibusta Records) impreziosito dalla presenza di Fabrizio Bosso alla tromba e già disponibile su tutte ...

