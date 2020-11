Chi è Federico D’Andrea, possibile Commissario alla Sanità della Regione Calabria (Di mercoledì 18 novembre 2020) La carriera e il curriculum di Federico Maurizio D’Andrea, l’ex investigatore della Guardia di Finanza indicato come possibile Commissario alla Sanità in Calabria. Federico D’Andrea è un ex investigatore della Guardia di Finanza e poi impegnato alla guida di organismi di Vigilanza di diverse società di rilievo nel panorama italiano. Il suo nome è venuto alla ribalta dopo il caos delle Regione Calabria: dopo settimane grottesche fatte di nomine, dimissioni e rifiuti, il profilo di Federico D’Andrea sarebbe stato selezionato per ricoprire il ruolo di Commissario alla ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) La carriera e il curriculum diMaurizio, l’ex investigatoreGuardia di Finanza indicato comeinè un ex investigatoreGuardia di Finanza e poi impegnatoguida di organismi di Vigilanza di diverse società di rilievo nel panorama italiano. Il suo nome è venutoribalta dopo il caos delle: dopo settimane grottesche fatte di nomine, dimissioni e rifiuti, il profilo disarebbe stato selezionato per ricoprire il ruolo di...

