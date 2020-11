Che PIL avremo nel 2020? E nel 2021? Impossibile saperlo ma gli economisti ci provano. (Di mercoledì 18 novembre 2020) Usano matematica e statistica. Quelli della Ue dicono: - 9,9% quest'anno e + 4,1% nel 2021. Il governo italiano: -... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Usano matematica e statistica. Quelli della Ue dicono: - 9,9% quest'anno e + 4,1% nel. Il governo italiano: -...

borghi_claudio : CHI E' QUESTO PAZZO??? E' sicuramente quel sovranista di Borghi che voleva inserire nel contratto di governo quella… - AnnalisaChirico : L’accordo commerciale antiUsa che mette insieme Cina Giappone CoreaSud Australia Nuova Zelanda + altre economie asi… - ricpuglisi : Non è mai troppo tardi per imparare/ripassare che cosa è il Prodotto Interno Lordo. - ferillo2 : RT @borghi_claudio: CHI E' QUESTO PAZZO??? E' sicuramente quel sovranista di Borghi che voleva inserire nel contratto di governo quella FOL… - GiorgioGa78 : @MediasetTgcom24 Ripresa completa. Se uno legge bene è chiaro cosa intende lo studio. Per riavere i flussi pre covi… -