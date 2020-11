Chat con Palamara, il pg della Cassazione: “Avviata azione disciplinare per 27 magistrati” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Quando il 9 ottobre scorso il Consiglio superiore della magistratura lo ha rimosso dall’ordine giudiziario – la prima volta per un ex presidente dell’Anm – Luca Palamara ha dichiarato di aver “pagato” lui “per tutti” per lo scandalo sulle manovre per pilotare le nomine del Csm. Ma ora il pg della Cassazione Giovanni Salvi ha annunciato che in totale sono 27 i magistrati contro cui è stata esercitata l’azione disciplinare “per i fatti emersi da Chat e intercettazioni”. Ad aprire il vaso di Pandora delle trattative in seno alle correnti delle toghe per distribuire incarichi e ruoli di potere sono stati infatti i colloqui captati dal trojan inoculato nel cellulare di Palara dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Quando il 9 ottobre scorso il Consiglio superioremagistratura lo ha rimosso dall’ordine giudiziario – la prima volta per un ex presidente dell’Anm – Lucaha dichiarato di aver “pagato” lui “per tutti” per lo scandalo sulle manovre per pilotare le nomine del Csm. Ma ora il pgGiovanni Salvi ha annunciato che in totale sono 27 i magistrati contro cui è stata esercitata l’“per i fatti emersi dae intercettazioni”. Ad aprire il vaso di Pandora delle trattative in seno alle correnti delle toghe per distribuire incarichi e ruoli di potere sono stati infatti i colloqui captati dal trojan inoculato nel cellulare di Palara dalla ...

