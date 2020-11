Champions League 2020/2021, Bakken Bears-Dinamo Sassari 84-91: cronaca e tabellino (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Banco di Sardegna Sassari ha superato il Bakken Bears per 84-91, nella sfida valida per la terza giornata del gruppo A di FIBA Champions League 2020/2021. Colpo esterno importante per il team sardo: in Olanda hanno incantato Bilan e Bendzius, sempre più leader della Dinamo e fautori di 33 punti complessivi. L’esplosività di Tillman e la freddezza da tre dei cecchini Kruslin e Spissu hanno ulteriormente decretato le sorti dell’incontro, sino all’epilogo conclusivo. Da segnalare le ottime prestazioni di Stephens e Peterson, vanificate dallo spirito di squadra degli opponenti, pragmatici e vittoriosi. BANCO DI SARDEGNA Sassari – Bakken Bears 84-91 (25-26; 18-23; 17-20; 24-22) Bakken ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Banco di Sardegnaha superato ilper 84-91, nella sfida valida per la terza giornata del gruppo A di FIBA. Colpo esterno importante per il team sardo: in Olanda hanno incantato Bilan e Bendzius, sempre più leader dellae fautori di 33 punti complessivi. L’esplosività di Tillman e la freddezza da tre dei cecchini Kruslin e Spissu hanno ulteriormente decretato le sorti dell’incontro, sino all’epilogo conclusivo. Da segnalare le ottime prestazioni di Stephens e Peterson, vanificate dallo spirito di squadra degli opponenti, pragmatici e vittoriosi. BANCO DI SARDEGNA84-91 (25-26; 18-23; 17-20; 24-22)...

Champions league di basket, la Dinamo ritrova il sorriso in Danimarca

