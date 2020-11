(Di mercoledì 18 novembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo. “I fondi messi a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione per fornire supportodurante il Covid-19 non possono essere persi e confidiamo che tutti gli Istituti della Provincia di Trapani ne abbiano fatto richiesta “.A intervenire suglidida attivare negli Istituti scolastici della provincia, utilizzando... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

casertafocus : DIMENSIONAMENTO SCOLASTICA – ‘Rimandato’ il piano di Magliocca, la Cgil: Non si può improvvisare. Rispondere ai bis… - larampait : Dimensionamento scolastico, FLC CGIL Caserta: “Non si può improvvisare: tutelare diritto allo studio” - flcgil_istat : L’università e la ricerca oltre la pandemia: la CGIL a confronto con il ministro Manfredi - tvio2 : Cgil e Flc Cgil chiedono l’apertura degli sportelli di ascolto e sostegno psicologico nelle scuole - FLC_CGIL_Lazio : ??Francesco Sinopoli @FLCCGIL: 'Anticipare le risorse in Legge di Bilancio a fondi ordinari di enti di ricerca e ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Flc

Orizzonte Scuola

La situazione nelle scuole marsalesi desta preoccupazione in molti genitori, preoccupati per la diffusione del Covid. Per alcuniilcontagio corre proprio nelle scuole, i bambini spesso sono veicolo del ...C'è rabbia tra i 310 tra docenti e collaboratori scolastici contrattualizzati a settembre: ritardi nella corresponsione degli stipendi ...