C’è il Covid, sarà difficile eleggere il nuovo presidente: così Gravina vuole rinviare il voto che potrebbe estrometterlo dalla Figc (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alleanze scoppiate e amicizie finite, grandi manovre e trame segrete. Le elezioni per la Figc si avvicinano ed il pallone italiano è nel caos. Pare che nell’ultimo consiglio federale, Gabriele Gravina, presidente uscente che anela alla difficile riconferma contro il suo vice Cosimo Sibilia, si sia sfogato: “Basta, non vedo l’ora di votare, almeno la finiamo con questo stillicidio”. Non dev’essere così convinto, se è vero che lo stesso Gravina ha firmato una lettera a Coni e Ministero dello Sport, ed esprime tutte le sue “perplessità” sulla possibilità di svolgere l’assemblea in tempi di pandemia. Sembra quasi che, con la scusa del Covid, la FederCalcio non voglia più votare. Peccato che il governo abbia già detto il contrario e che siano andate alle urne senza troppi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alleanze scoppiate e amicizie finite, grandi manovre e trame segrete. Le elezioni per lasi avvicinano ed il pallone italiano è nel caos. Pare che nell’ultimo consiglio federale, Gabrieleuscente che anela allariconferma contro il suo vice Cosimo Sibilia, si sia sfogato: “Basta, non vedo l’ora di votare, almeno la finiamo con questo stillicidio”. Non dev’essereconvinto, se è vero che lo stessoha firmato una lettera a Coni e Ministero dello Sport, ed esprime tutte le sue “perplessità” sulla possibilità di svolgere l’assemblea in tempi di pandemia. Sembra quasi che, con la scusa del, la FederCalcio non voglia più votare. Peccato che il governo abbia già detto il contrario e che siano andate alle urne senza troppi ...

