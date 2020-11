C’è ancora tanto bisogno di femminismo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo le statistiche pubblicate da Amnesty International una donna su cinque tra i 18 e i 55 anni è vittima di molestie online. E proprio mentre io sto scrivendo è uscita la notizia di una diciannovenne sarda che ha denunciato il suo ex fidanzato per stalking e per aver pubblicato sue foto intime. Si tratta di revenge porn, una forma di ricatto che consiste nella divulgazione di immagini o video a contenuto sessualmente implicito da parte del soggetto attivo, senza il consenso della persona che ne è rappresentata con lo scopo di arrecarle un danno psico-fisico. Frequentemente questo reato è la vendetta messa in atto da parte di ex partner che, alla fine di un rapporto, decidono di rendere pubbliche immagini o video della loro intimità, ovviamente senza essere autorizzati a farlo da parte di chi, improvvisamente, si ritrova, suo malgrado, vittima di un vero e proprio linciaggio ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo le statistiche pubblicate da Amnesty International una donna su cinque tra i 18 e i 55 anni è vittima di molestie online. E proprio mentre io sto scrivendo è uscita la notizia di una diciannovenne sarda che ha denunciato il suo ex fidanzato per stalking e per aver pubblicato sue foto intime. Si tratta di revenge porn, una forma di ricatto che consiste nella divulgazione di immagini o video a contenuto sessualmente implicito da parte del soggetto attivo, senza il consenso della persona che ne è rappresentata con lo scopo di arrecarle un danno psico-fisico. Frequentemente questo reato è la vendetta messa in atto da parte di ex partner che, alla fine di un rapporto, decidono di rendere pubbliche immagini o video della loro intimità, ovviamente senza essere autorizzati a farlo da parte di chi, improvvisamente, si ritrova, suo malgrado, vittima di un vero e proprio linciaggio ...

