CDP, memorandum d'intesa con TDB per cooperazione economica sostenibile tra Italia e Africa (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti (CDP), nel proprio ruolo di Istituzione Finanziaria Italiana per la cooperazione allo Sviluppo, e la Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB), tra le principali istituzioni multilaterali attive in Africa nella promozione del commercio e dell'integrazione economica regionale, hanno firmato un memorandum d'intesa per la promozione della crescita economica sostenibile, anche attraverso il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale tra l'Italia e l'area geografica in cui opera la TDB. Sulla scorta dello strumento di finanza d'impatto da 50 milioni di euro, destinata alle PMI e concessa da CDP a TDB nel corso di ...

