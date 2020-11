CDP con TH Resorts promuove primo Master Executive in Hospitality Management

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Nasce ilindella Scuola Italiana di Ospitalità, nata su iniziativa dell’operatore THcon il supporto di Cassa Depositi e Prestiti, che rinnova così il suo impegno nel Turismo. L’sarà erogato ed affinato su 70 manager di TH e poi offerto a tutti i manager del settore turistico italiano. Il modello a cui si ispira la Scuola italiana di Ospitalità è quello dell’hotel-school: un campus per l’alta formazione specifico per il settore dell’hotellerie, in grado di integrare in loco la formazione in aula con l’esperienza sul campo. Giulio Contini, Direttore Generale della Scuola Italiana di Ospitalità, ha spiegato che “il modello formativo dell’hotel-school è quello più ...