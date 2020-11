Catania, Tacopina: “Con 60 milioni di debiti non è possibile portare il club in alto” (Di mercoledì 18 novembre 2020) I debiti del Catania sono enormi come ha spiegato il legale della Sigi Giuseppe Augello qualche giorno fa. L'operazione di ristrutturazione del debito, che ammonta a circa 60 milioni, attraverso le transazioni va avanti ma questo potrebbe allontanare o addirittura far sfumare la trattativa con il gruppo dell'avvocato italo-americano Joe Tacopina. Sulla vicenda legata al possibile acquisto del pacchetto di maggioranza della società rossazzurra, l'imprenditore statunitense al sito Catanista.com, ha detto: “Sarò sempre a disposizione di tutti i tifosi ma non è ancora il momento giusto. Dobbiamo prima chiudere questo accordo. Per favore fate sapere a tutti che sto logicamente aspettando un risultato sulla riduzione dei debiti. Perché entrare in un club che ha 60 mm di ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Idelsono enormi come ha spiegato il legale della Sigi Giuseppe Augello qualche giorno fa. L'operazione di ristrutturazione del debito, che ammonta a circa 60, attraverso le transazioni va avanti ma questo potrebbe allontanare o addirittura far sfumare la trattativa con il gruppo dell'avvocato italo-americano Joe. Sulla vicenda legata alacquisto del pacchetto di maggioranza della società rossazzurra, l'imprenditore statunitense al sito Catanista.com, ha detto: “Sarò sempre a disposizione di tutti i tifosi ma non è ancora il momento giusto. Dobbiamo prima chiudere questo accordo. Per favore fate sapere a tutti che sto logicamente aspettando un risultato sulla riduzione dei. Perché entrare in unche ha 60 mm di ...

