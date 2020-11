Catania | la carica di Tacopina | “C’è un nodo da sciogliere prima di rilevare il club Voglio chiarire una cosa”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Settimane concitate in casa.Continua a tenere banco la vicenda legata all'acquisizione di quote del Calcioche, se qualche giorno fa sembrava sempre più vicina ad un punto di svolta, oggi appare invece in alto mare. Nonostante il gruppo dell'avvocato italo-americano Joeavesse già ribadito la necessità di ridurre il monte debiti - ostacolo principale ai fini del buon esito della trattativa, la data del closing, appariva infatti sempre più vicina. Un argomento trattato dallo stesso avvocato statunitense, in una lunga lettera diffusa tramite il sito ".eu".“I will always be available or all of the tifosi but this is not yet the right time . We need to close this deal first . Please let everyone know that I am LOGICALLY waiting for a result on the reduction of the debts . Because coming ...