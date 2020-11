Case vip: Khloè Kardashian vende la sua villa per 15milioni e mezzo di dollari (Di mercoledì 18 novembre 2020) Era in vendita da qualche mese, e ora la mega villa di Calabasas di Khloè Kardashian ha trovato un acquirente: si tratta di Dhar Mann, imprenditore nel settore della cosmetica e star di YouTube. L’ha comprata per 15 milioni e mezzo di dollari: un prezzo record, mai raggiunto per una casa venduta in questo esclusivo quartiere di Los Angeles dove abitano tante celebrity, e più del doppio del prezzo iniziale di 7 milioni di dollari che la reality star ha pagato nel 2014 all’inquilino che l’ha preceduta: Justin Bibier. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) Era in vendita da qualche mese, e ora la mega villa di Calabasas di Khloè Kardashian ha trovato un acquirente: si tratta di Dhar Mann, imprenditore nel settore della cosmetica e star di YouTube. L’ha comprata per 15 milioni e mezzo di dollari: un prezzo record, mai raggiunto per una casa venduta in questo esclusivo quartiere di Los Angeles dove abitano tante celebrity, e più del doppio del prezzo iniziale di 7 milioni di dollari che la reality star ha pagato nel 2014 all’inquilino che l’ha preceduta: Justin Bibier.

